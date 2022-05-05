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عربي-دولي
مقتل متظاهر خلال مسيرة في الخرطوم ضد الحكم العسكري
Lebanon 24
05-05-2022
|
17:14
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قُتل متظاهر في الخرطوم الخميس على أيدي قوات الأمن السودانية خلال مسيرة ضد الحكم العسكري، وفق ما أفادت لجنة أطباء مؤيدة للديموقراطية.
وقالت: "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان إن المتظاهر الذي لم تذكر اسمه قتل إثر دهسه بعربة تتبع لقوات السلطة الانقلابية تسببت بإصابته في الرأس والصدر والبطن".
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وبذلك يرتفع إلى 95 عدد قتلى قمع التظاهرات التي تقام بانتظام في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
وشارك مئات الخميس في تظاهرة ضد السلطة العسكرية مطالبين الجيش بالعودة إلى الثكنات.
استنكر المتظاهرون القبضة الخانقة للقوات المسلحة على السياسة والاقتصاد في السودان الذي هيمن عليه الجيش في أغلب الفترات منذ استقلاله قبل 66 عاما.
إثر الانقلاب، خسر السودان أحد أفقر دول العالم المساعدات الدولية التي مثلت 40 في المئة من عائداته. كذلك انهارت قيمة صرف الجنيه في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والنفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
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