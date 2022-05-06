حصيلة مرعبة لانهيار مبنى في الصين..هذه التفاصيل!

أفادت محطة (سي.ٍسي.تي.في) التلفزيونية الرسمية في الصين أن 53 شخصا لقوا حتفهم عندما انهار مبنى سكني في مدينة تشانغشا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات إنقاذ على مدى أيام.





وانتشل رجال الإنقاذ عشرة ناجين من تحت أنقاض المبنى المكون من ثمانية طوابق في مقاطعة هونان والذي انهار في 29 نيسان، وفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية.

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