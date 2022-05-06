هل تقف واشنطن وراء استهداف الطراد الروسي "موسكفا" في االبحر الاسود؟صحيفة تكشف

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كشفت صحيفة أميركية أن واشنطن وفرت معلومات استخباراتية لأوكرانيا ساعدتها في الهجوم الناجح على السفينة الحربية الروسية "موسكفا".ونقلت "واشنطن بوست" عن أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة وفرت لأوكرانيا معلومات استخباراتية ساعدت كييف على مهاجمة طراد البحر الأسود الشهير ما تسبب في إحراج كبير لموسكو.وتسبب الهجوم في حرمان روسيا من أقوى سفنها. ورغم أن عدد الجنود الروس الذين قتلوا في العملية لم يكشف عنه حتى الآن، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الخسائر كانت كبيرة، وفق الصحيفة.وموسكفا، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، والتي كان يمكن رسميا لعدد أفراد طاقمها أن يصل إلى 680 شخصا، غرقت في 14 نيسان.واعتُبرت خسارة هذه السفينة الحربية بمثابة إذلال لروسيا ولأسطولها البحري، حتى إن معلقين موالين للكرملين طالبوا السلطات بتفسير أسباب هذه الخسارة.وتؤكد روسيا أن حريقا اندلع على متن الطراد أدى لانفجار ذخائر مما ألحق به أضرارا جسيمة، و"خلال قطره فقد توازنه بسبب الأضرار اللاحقة بهيكله جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج".لكن أوكرانيا تؤكد من جهتها أن الطراد غرق بعدما قصفته قواتها بصاروخين من طراز نبتون.ونقلت الصحيفة عن مسؤوليين أميركيين أنه رغم توفير المعلومات الاستخباراتية بخصوص السفينة، فإن واشنطن لم "تعلم بنية الجيش الأوكراني ضرب السفينة"، وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارات للأوكرانيا لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها".وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الخميس، أن الولايات المتحدة ترسل إلى كييف معلومات استخبارية "لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم"، لكنه أضاف "لا نقدم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني". وذلك خلافا لما زعمت صحيفة نيويورك تايمز.وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت، الأربعاء، عن مصادر لم تسمّها داخل الاستخبارات الأميركية، أن المعلومات التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس قرب الجبهة.