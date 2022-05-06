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عربي-دولي

بعد فضيحة المخدرات.. رئيس وزراء جديد لجزر العذراء البريطانية!

Lebanon 24
06-05-2022 | 03:00
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ادى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجدد اليمين في جزر العذراء البريطانية في البحر الكاريبي على خلفية الفضيحة التي طالت رئيس الوزراء السابق المتهم بتهريب المخدرات.

وأصبح نتاليو ويتلي، الذي يمثل عائلة متنفذة في الأوساط السياسية المحلية وتولى في وقت سابق عددا من المناصب الوزارية، رابع رئيس للوزراء في جزر العذراء البريطانية.
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ويأتي ذلك بعد أن قرر المحافظ جون رانكين، الذي يمثل سلطة الملكة البريطانية في الجزر، إعفاء رئيس الوزراء السابق أندرو فاهي من منصبه على خلفية فضيحة تهريب المخدرات.

وتم توقيف فاهي في نيسان الماضي بمدينة ميامي الأمريكية أثناء عملية خاصة لإدارة محاربة المخدرات الأمريكية.

ويتهم فاهي، الذي كان رئيسا للوزراء منذ 2019، بتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وتم الإفراج عنه مؤخرا بكفالة مالية قدرها 500 ألف دولار على ذمة التحقيق، فيما ينفي التهم الموجهة إليه.

يذكر أن جزر العذراء أرض بريطانية ذات حكم ذاتي محدود، وهي معروفة كأحد أهم الملاذات الضريبية "أوف شور" في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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