21
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا: روسيا تواصل هجومها على مصنع آزوفستال لليوم الثاني
Lebanon 24
06-05-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المخابرات العسكرية البريطانية، في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية واصلت هجومها البري على مصنع أزوفستال للصلب لليوم الثاني.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور أمس الخميس، إن القوات الروسية ما زالت تقتحم وتقصف مصنع أزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.
Advertisement
ونفت موسكو التقارير التي تحدثت عن اقتحام أو هجوم القوات الروسية على مصنع أزوفستال، الذي يعد آخر معقل لقوات حكومة كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين الخميس، أن القوات الروسية لا تزال تحاصر "أزوفستال"، نافيا صحة إعلان الجانب الأوكراني عن تسلل القوات الروسية إلى مجمع المصنع الضخم، الذي يعود للحقبة السوفياتية.
واتهم بيسكوف "الجانب الأوكراني ولاسيما الذين يتحصنون في هذا المصنع" بالكذب والادعاءات الخاطئة باستمرار"، وذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سبق أن أمر قوات بلاده بعدم اقتحام المصنع، مضيفا: "لم يتم الإعلان عن أي أوامر أخرى من قبل القائد العام".
وكان زيلينسكي قال الخميس أيضا إن إجلاء المدنيين من ماريوبول تواصلت الخميس، غير أنه لم يقدم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من المغادرة.
وأضاف زيلينسكي في كلمة بالفيديو أن القوات الروسية تواصل اقتحام وقصف مصنع آزوفستال بالمدينة، حيث يتحصن مدنيون ومقاتلون هناك.
وقال كذلك إن العمليات العسكرية الروسية في بلاده دمرت مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة السرطان أو قدرة على إجراء العمليات الجراحية.
وأضاف زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام جماعة طبية خيرية، أن العديد من الأماكن تفتقر حتى إلى المضادات الحيوية الأساسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي المراكز المحورية للقتال.
وأضاف "إذا نظرتم إلى البنية التحتية الطبية فقط، فحتى اليوم دمرت القوات الروسية أو ألحقت أضرارا بما يقرب من 400 مؤسسة للرعاية الصحية: مستشفيات وعيادات خارجية"، وفقا لرويترز.
وأشار إلى أن الوضع كارثي في المناطق التي تحتلها القوات الروسية.
وقال "هذا يصل إلى حد غياب تام للأدوية لمرضى السرطان. هذا يعني صعوبات شديدة أو غيابا كاملا للأنسولين لمرض السكري. من المستحيل إجراء عملية جراحية. إنه يعني، بكل بساطة، عدم وجود مضادات حيوية".
ويقول الكرملين إنه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية أو الاستراتيجية.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
Lebanon 24
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
04:00 | 2022-05-06
06/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
12:33 | 2022-05-05
05/05/2022 12:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
00:00 | 2022-05-06
06/05/2022 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-05-05
05/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
02:30 | 2022-05-06
06/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-05-06
الكرملين يرفض التعليق عما إذا كان بوتين اعتذر لإسرائيل
10:00 | 2022-05-06
حظر النفط الروسي على أوروبا... ما هي النتائج وهل من بدائل؟
09:30 | 2022-05-06
بالارقام... إستطلاع يكشف مدى ثقة الروس ببوتين
09:00 | 2022-05-06
جونسون يقر بهزيمة "المحافظين" في الانتخابات المحلية
08:30 | 2022-05-06
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
08:00 | 2022-05-06
روسيا تشدد قبضتها على ماريوبول.. وأوكرانيا تسعى لمزيد من المساعدات
فيديو
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
08:30 | 2022-05-06
06/05/2022 17:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
06/05/2022 17:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
06/05/2022 17:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact