أوكرانيا تفوز بالفعل: هل يتحقق النصر دون المجازفة بحرب نووية؟

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حققت أوكرانيا، مع بعض المساعدة الغربية، نصراً عظيماً، وهُزم الهدف الأصلي من الغزو الروسي والذي يتمثل في الستيلاء على كييف واستبدال الحكومة الأوكرانية. أعاد الجيش الروسي الآن تجميع صفوفه في الشرق من أجل هدف أكثر محدودية، وهو الاستيلاء على منطقة دونباس التي يقطنها الروس بأكملها، والتي اعترفت بها موسكو بالفعل على أنها منطقة مستقلة.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطاينة، "إذا تمكن الجيش الروسي من تحقيق هذا الأمر في الأسابيع المقبلة، فلا يمكننا أن نكون متأكدين من الخطوة التالية التي ستأخذها موسكو. ومع ذلك، فقد عانت روسيا من خسائر فادحة في صفوف قواتها النخبوية، وحتى الاستيلاء على مدينة ماريوبول الصغيرة نسبيًا استغرق شهرين وتطلب تحويل المدينة إلى رماد. في ضوء ذلك، يبدو أن شن حملة روسية أخرى للاستيلاء على مدن أكبر مثل أوديسا غير قابل للتصديق، ويبدو أنه من الممكن أن تتخذ روسيا موقفًا دفاعيًا، وتعرض وقف إطلاق النار ومحادثات السلام. سوف يتظاهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الشعب الروسي بأن الاستيلاء على القليل من الأراضي الإضافية في دونباس كان بمثابة نصر لروسيا، لكن ليست هناك حاجة لأن يتفق الغرب معه. الحقيقة هي أن هذه الحرب أثبتت أنها كارثة عسكرية وسياسية وأخلاقية لروسيا. تمزقت سمعة الجيش الروسي، وتضرر اقتصاد البلاد بشدة، وها هو الاتحاد الأوروبي يتحرك بسرعة وتصميم مذهلين لإنهاء اعتماده على النفط الروسي، وبالتالي، على الغاز. قد يشير هذا إلى أن روسيا ستعتمد في المستقبل على الصين كسوق لغازها، وهذا يعني التبعية السياسية للصين وقدرتها على تحديد السعر الذي يناسبها".وتابعت الصحيفة، "ما هي التداعيات الأوسع لهزيمة روسيا؟ الأول هو أنه في ما يتعلق بأهم قضية حتى الآن - تلك المتعلقة بسيادة أوكرانيا واستقلالها والاصطفاف الغربي - فقد فازت أوكرانيا (والغرب) بالفعل. يجب أن يسمح ذلك بدرجة من المرونة عندما يتعلق الأمر بالتنازلات حول القضايا الإقليمية، خاصة وأن معظم الأراضي المعنية خاضعة لسيطرة روسيا منذ عام 2014. ثانيًا، إذا كانت هناك خطة روسية لاستخدام أوكرانيا كنقطة انطلاق لمزيد من العدوان، فقد انتهى الأمر الآن. إذا لم يتمكن الجيش الروسي من الاستيلاء على مدن أقل من 20 ميلاً من روسيا، فمن غير المرجح أن يغزو دولاً تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). لا شك أن روسيا ستدافع عن المواقع التي تشغلها بالفعل، دفاعًا عن الأراضي الانفصالية في مولدوفا وجورجيا وناغورنو كاراباخ. إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، فسيكون هناك خطر متزايد من أن تسعى جورجيا وأذربيجان مرة أخرى لاستعادة الأراضي المفقودة بالقوة. والنتيجة ستكون صراعا أوسع بكثير وأكثر خطورة. سيتم تشجيع مثل هذا التمديد للحرب بشكل كبير إذا حاربت أوكرانيا بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد روسيا، كما تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الآن على ما يبدو. قال وزير الدفاع لويد أوستن إن على الولايات المتحدة استخدام الحرب في أوكرانيا "لإضعاف" روسيا من أجل منعها من غزو المزيد من البلدان. وأكدت أصوات مهمة في الولايات المتحدة وبريطانيا إنه يجب علينا مساعدة أوكرانيا على تحقيق نصر كامل، ويبدو أن المقصود هو إخراج روسيا من كل الأراضي التي احتلتها منذ عام 2014، وفرض مثل هذه الهزيمة المهينة التي أدت إلى الإطاحة بنظام بوتين. بشكل لا يصدق، تم اقتراح أن دعم الولايات المتحدة للمجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات - مع كل عواقبه المروعة على أفغانستان والولايات المتحدة والشرق الأوسط - هو نوع من النموذج الإيجابي لذلك".وأضافت الصحيفة، "تم حشد القبول الشعبي الغربي للمعاناة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات من خلال الحجة القائلة بأن هذا أمر ضروري للدفاع عن أوكرانيا ووقف العدوان الروسي. إن إضعاف روسيا أو حتى تدميرها بشكل دائم أمر مختلف تمامًا. إن دعم أوكرانيا مشروع وضروري، لكنه حقق بالفعل هدفه الأكثر أهمية: وهو الحفاظ على استقلال أوكرانيا وسيادتها على الغالبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، وردع المزيد من العدوان الروسي. كما أنه خطير للغاية. في المقام الأول، سيكون هجوم الأوكرانيين على المواقع الروسية الراسخة عبر البلاد المفتوحة أمرًا مختلفًا تمامًا عن الدفاع عن المدن الأوكرانية. سوف تتحول الميزة التكتيكية لا محالة إلى روسيا. وبذلك يمكن أن تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة وتحول النصر إلى هزيمة. من ناحية أخرى، إذا بدت أوكرانيا - بدعم غربي - على وشك تحقيق نصر كامل، فإن التهديد الذي يتهدد نظام بوتين والمصالح الحيوية الروسية قد يؤدي بروسيا إلى تصعيد ضرباتها الصاروخية في وجه خطوط إمداد الناتو في بولندا، في محاولة لترويع فرنسا وألمانيا لإرساء سلام منفصل. وبمجرد مهاجمة أحد أعضاء الناتو، سيكون هناك ضغط هائل في الولايات المتحدة لإعلان منطقة حظر طيران في أوكرانيا - بعبارة أخرى، لإرسال القوات الجوية الأميركية إلى العمل لدعم القوات الأوكرانية على الأرض. سيتم بعد ذلك إسقاط بعض هذه الطائرات بواسطة بطاريات الصواريخ المتمركزة في روسيا نفسها. إلى متى ستقبل الولايات المتحدة بخسارة العديد من هؤلاء الضحايا قبل شن هجمات على الأراضي الروسية؟"وختمت الصحيفة، "سنواجه بعد ذلك احتمالًا، خلال الحرب الباردة، حرص ثمانية رؤساء أميركيين بشدة على تجنبه: تقوم روسيا والناتو بإطلاق صواريخ على أراضي بعضهما البعض، ونشوب صراع مباشر في أوروبا بين قوتين نوويتين عظمتين، مع القدرة بينهما على تدمير البشرية. لم يمارس رؤساء الولايات المتحدة ضبط النفس هذا من منطلق تعاطفهم مع الاتحاد السوفيتي، ولكن من حسابات فاترة للمخاطر الرهيبة التي ينطوي عليها الأمر. وخوض هذه المخاطر ليس ضروريًا، بالنظر إلى الهزيمة الاستراتيجية التي ساعدنا بالفعل على إلحاقها بروسيا".