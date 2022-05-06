عملية تفتيش واسعة في اسرائيل... ماذا يحدث؟

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تشن الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، عملية بحث بعد هجوم أودى بحياة ثلاث أشخاص في إلعاد بالقرب من تل أبيب، ووقع في يوم إحياء ذكرى إنشاء دولة إسرائيل.ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل عن هوية المهاجمين والملابسات الدقيقة لهذا الهجوم الذي أسفر أيضا عن جرح أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة الخطر، كما ذكرت جمعية نجمة داود الحمراء، المنظمة الإسرائيلية المعادلة للصليب الأحمر.وقال المسعف في المنظمة ألون ريزكان إن "موقع الهجوم كان معقدا''، موضحا أنه شاهد رجلا يبلغ من العمر 40 عاما ميتا بالقرب من دوار، ورجلا آخر فاقد الوعي في حديقة مجاورة قبل أن تعلن وفاته في وقت لاحق، ورجلا ثالثا بجانبه توفي متأثرا بجروحه.ووقع هذا الهجوم السادس ضد إسرائيل منذ 22 اذار في إلعاد (وسط) المدينة التي تضم نحو خمسين ألف نسمة، بينهم عدد كبير من اليهود المتشددين، وتقع بالقرب من تل أبيب.وأعلنت حركتا الجهاد وحماس الفلسطينيتان المسلحتان أنهما "تباركان" الهجوم "البطولي" واعتبرتا أنه رد على التوتر الأخير في القدس، من دون أن تتبنياه.وقال قائد الشرطة في وسط إسرائيل آفي بيتون، في إلعاد: "نبحث عن إرهابي واحد أو اثنين".وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من جهته أعلن إغلاق قطاع غزة والضفة الغربية حتى الأحد من أجل "منع هرب إرهابيين" إلى هذه الأراضي الفلسطينية.وبذلك يرتفع عدد القتلى في الهجمات ضد إسرائيل إلى 18 منذ 22 اذار. ونفذ عدد من الهجمات عرب إسرائيليون بينما كان منفذو الهجمات الأخرى فلسطينيين.وعقب الهجمات الأولى، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة عمليات في الضفة الغربية المحتلة. في المجموع، قُتل 26 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد من منفذي هجمات منذ بداية موجة الهجمات ضد إسرائيل.ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "بشدة" الهجوم. وقال في بيان، نشرته وزارة الخارجية الأميركية إنه "هجوم مروع استهدف رجالا ونساء أبرياء، وشنيع بينما تحتفل إسرائيل بعيد استقلالها".وأكد أن الولايات المتحدة تقف "بحزم" إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.من جهته، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إن الولايات المتحدة "روعها" الهجوم. وأضاف "كما هو الحال دائما، نقف مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد الإرهابي".