حرب باردة على الأبواب.. روسيا والغرب يرفعان مستوى التحدي في أوكرانيا

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في الأسابيع العشرة التي انقضت منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا، كانت التوترات بين روسيا والدول الغربية أكبر من أي وقت مضى، منذ أزمة الصواريخ الكوبية. اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم قوة عظمى مسلحة نوويًا، بارتكاب "إبادة جماعية"، ووصفه بأنه "مجرم حرب"، وصرح بأنه "لا يمكنه البقاء في السلطة". وفقًا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تسعى الولايات المتحدة الآن إلى "إضعاف روسيا" لدرجة أنها لا تعود قادرة على تهديد جيرانها. ووصفت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، الحرب في أوكرانيا بأنها "حربنا".وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "كان القادة الأوروبيون الآخرون أكثر حذراً في اختيارهم للكلمات، لكنهم كانوا أكثر وضوحًا في معارضتهم للعدوان الروسي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد زيارة بلدة بوتشا في أوائل نيسان: "إنها صدمة مروعة لا تصدق". وضع الصراع أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب عسكري قصوى، وأكد بشكل كبير على مخاطر اعتماد الطاقة الأوروبية على روسيا. لقد تلاشت القناعة عن استعداد بوتين لاستخدام القوة وتسليح التجارة، كما وتلاشى الترحيب بأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. نشر "الناتو" الآلاف من القوات الجديدة بالقرب من حدود روسيا، ومن المرجح أن يضيف الحلف قريبًا فنلندا والسويد إلى صفوفه. في غضون ذلك، قام القادة الروس بتحويل تأطيرهم للحرب بشكل كبير - من "عملية خاصة" محدودة ل "تحرير" أجزاء من شرق أوكرانيا إلى صراع وجودي شامل ضد الناتو. اتهم بوتين الولايات المتحدة وآخرين بمحاولة "تدمير روسيا من الداخل"، وفي مناسبات عديدة، هدد القادة الروس بنشر أسلحة نووية ضد أي دولة تتجرأ على التدخل في الصراع. تشكل هذه التطورات مجتمعة واقعاً جديداً خطيراً. لقد ولّت الأيام التي كانت أهداف الحرب الروسية تتمثل فقط في "إزالة النازية ونزع السلاح" من أوكرانيا. كما ولّت الأيام التي حدت فيها الولايات المتحدة والحكومات الحليفة مشاركتها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية. لقد تجاوز القادة على جانبي الصراع الآن سلسلة من الخطوط التي لا يمكن بسهولة حلها. والنتيجة هي حرب باردة جديدة بين روسيا وخصومها - حرب تعد بأن تكون أقل عالمية من نظيرتها في القرن العشرين ولكنها أيضًا أقل استقرارًا ولا يمكن التنبؤ بها".حرب باردة جديدةوتابعت المجلة، "ستكون المنافسة الناشئة بين روسيا والولايات المتحدة أقل خطورة، ولكن اكبر من سابقتها التاريخية. أولاً، سيكون الصراع أقل تهديداً ، لأن روسيا، على الرغم من ترسانتها النووية وثرواتها الهائلة من الموارد الطبيعية، تشكل تهديداً عسكرياً أقل قوة بكثير لواشنطن مما فعل الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. بعد كل شيء، قدم غزو بوتين للمسؤولين الأميركيين والحلفاء نظرة فاحصة عن أوجه القصور العسكرية الكبيرة لموسكو. نظرًا للفشل الكامل للهجوم الروسي الأولي على كييف وخسائر موسكو الهائلة في ساحة المعركة ضد القوات الأوكرانية، فمن المحتمل أن المليارات التي أنفقتها روسيا على التحديث العسكري على مدار العقد الماضي كانت ضائعة أو مسروقة أو كليهما. ولا يقل أهمية عن ذلك هو حجم الاقتصاد الروسي، الذي كان أصغر من اقتصاد مدينة نيويورك وقت الغزو. على النقيض من الاقتصاد الموجه للاتحاد السوفيتي، الذي عزل البلاد عن الحرب الاقتصادية، أصبحت روسيا برئاسة بوتين معتمدة على التجارة الخارجية والاستثمار. وها هي تسعى جاهدة الآن لتسديد مدفوعات ديونها الدولية. بالطبع، يمكن لروسيا أيضًا أن تستخدم الاعتماد المتبادل كسلاح لصالحها، كما يتضح من إغلاق الكرملين الأخير لصادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا. لكن بينما تستطيع أوروبا - وستظل - أن تنجو من الانفصال عن روسيا، فإن خيارات موسكو الإستراتيجية محدودة بدرجة أكبر".وأضافت المجلة، "خلال القرن العشرين، أكسبت الجاذبية الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي أصدقاء ومعجبين حقيقيين لموسكو في كل أنحاء العالم، بما في ذلك كوبا ونيكاراغوا في الأميركيتين ومصر وسوريا في الشرق الأوسط وكمبوديا وفيتنام في جنوب شرق آسيا وإثيوبيا وموزمبيق في إفريقيا. ومع ذلك، فإن روسيا اليوم لديها عملاء ودول تابعة لها. عنصر آخر من عناصر الخطر يكمن في الخطاب المتشدد للزعماء الغربيين عن المنافسة الأيديولوجية بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية. جادل بايدن وبعض القادة الأوروبيين، على سبيل المثال، بضرورة طرد روسيا من "مجموعة العشرين" التي تضم قادة أكبر 20 اقتصادًا في العالم. على الرغم من المزاعم الساخرة بأن مجموعة العشرين ليست أكثر من فرصة لالتقاط الصور الجيوسياسية، فقد أثبت المنتدى قيمته خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عندما كان بمثابة مساحة حيوية للاجتماع بين الدول ذات الأنظمة السياسية والقيم الأيديولوجية المختلفة. مع انهيار الأسواق، أدرك قادة مجموعة العشرين أنهم لا يستطيعون الاستجابة للكارثة الاقتصادية العالمية إلا إذا كان لدى الدول غير الديمقراطية ورأسماليي الدول مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية مقاعد على الطاولة جنبًا إلى جنب مع الديمقراطيات الصناعية المتقدمة. على النقيض من ذلك، لا يرى بايدن حاجة كبيرة للتعاون عبر الحدود الأيديولوجية".وبحسب المجلة، "السبب الأخير الذي يجعل هذه الحرب الباردة الجديدة أكثر خطورة من السابقة هو الاحتمال المتزايد بأن تلجأ روسيا إلى حرب إلكترونية مدمرة حقًا. على الرغم من عدم التناسق بين موسكو وواشنطن في المقاييس التقليدية للقوة، فإن الأسلحة الرقمية الروسية الأكثر تطوراً تزعزع الاستقرار أكثر من الصواريخ النووية التي هددت الولايات المتحدة وأوروبا في الثمانينيات. لا يمكن أن تقتل الأسلحة الإلكترونية الناس على الفور، لكنها تظل مدمرة للغاية - قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالنظم المالية وشبكات الطاقة والبنية التحتية الأساسية الأخرى. والأهم من ذلك، أنه من المرجح أن تستخدم الدول الأسلحة السيبرانية أكثر من أسلحة الدمار الشامل الأخرى لأنها أسهل في البناء، وأسهل في الإخفاء، ومن الصعب للغاية الدفاع عنها، ويكاد يكون من المستحيل ردعها. لا ينبغي لواشنطن أن تشعر بالراحة تجاه حقيقة أن بوتين لم يستخدم حتى الآن أكثر هذه الأسلحة تدميراً. تستغرق الهجمات الإلكترونية الفعالة شهورًا، وربما سنوات، للتخطيط لها، والحرب في أوكرانيا قد بدأت للتو".وتابعت المجلة، "حتى لو تم إقناع بوتين بإنهاء هذه الحرب من خلال اعتبار عملية استيلاء صغيرة على الأرض في شرق أوكرانيا انتصارًا تاريخيًا لروسيا، فلن يكون هناك عودة إلى الاستقرار النسبي الذي كان قائماً قبل 24 شباط. ستكون الحرب الباردة الجديدة مفتوحة النهاية: ستظل روسيا مثقلة إلى أجل غير مسمى بعقوبات الحلفاء وسيكون لها القليل من العلاقات التجارية مع أوروبا التي قد تشجع على ضبط النفس. من المرجح أن يختبر بوتين المهان عزم "الناتو". يمكن لروسيا، على سبيل المثال، ضرب قوافل الأسلحة ومراكز التدريب ومستودعات التخزين التابعة للحلفاء في أوكرانيا. يمكن أن تشن هجمات إلكترونية محدودة ضد البنية التحتية المدنية الأميركية والأوروبية. يمكن أن تصعد حملاتها الإعلامية المضللة لتخريب الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ويمكن أن يقطع إمدادات الغاز عن المزيد من الدول الأوروبية ويقيد صادرات السلع الأساسية. وسط أزمة اقتصادية متنامية، سيتعرض قادة "الناتو"لضغط هائل للرد على هذه الاستفزازات العينية - مما يهدد بمزيد من التصعيد الخطير. إذا خسر بوتين دونباس ووجد أنه من المستحيل إعلان النصر في الداخل، فإن مخاطر التصعيد ستزداد أكثر".وختمت المجلة، "في هذا السيناريو، قد تفكر موسكو في استخدام الأسلحة الكيميائية لتغيير المد أو مهاجمة منشآت الناتو في بولندا. يمكن للقادة الأميركيين والأوروبيين الرد بشن ضربات مباشرة على الأصول الروسية في أوكرانيا أو فرض منطقة حظر طيران. ستكثف واشنطن حملة العقوبات، وبالتالي سيتوقف الغاز على الفور عن التدفق إلى أوروبا. يميل كلا الجانبين إلى شن هجمات إلكترونية مدمرة على البنية التحتية الحيوية لكل منهما. على الرغم من أنه لا يزال من غير المحتمل حدوثه، فإن استخدام الأسلحة النووية ونشر قوات الناتو لم يعد غير وارد".