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عربي-دولي

سياسي إيطالي يسأل: ما هي وجهة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:28
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قال ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي، إنه "يجب أن نسأل أنفسنا عن وجهة الأسلحة التي تقدمها إيطاليا إلى أوكرانيا".

وذكر سالفيني، تعليقا على إحاطة وزير دفاع بلاده لورينزو غويريني أمس حول تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، أنه "بعد شهرين ونصف، دعونا نسأل أنفسنا عمن الذي ستذهب إليه هذه الأسلحة"، التي تقدمها إيطاليا إلى أوكرانيا.
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وأكد أن "الدفاع عن أوكرانيا أمر لا بد منه، لكنني أعتقد أن أناسها أنفسهم يريدون بقوة وقف إطلاق النار"، قائلا: "اشرحوا لي الفرق بين الهجوم والدفاع، فبعد آلاف القتلى، حان الوقت لإجبار روسيا وأوكرانيا على الجلوس على طاولة الحوار".

من جهة أخرى، نفى طلبه تأشيرة دخول إلى روسيا، قائلا: "لكن إذا كان بإمكاني أن أكون مفيدا للسلام، فسأفعل أي شيء. إذا كان ذهابي إلى موسكو سيوقف الحرب، فسوف أذهب إلى هناك على الفور، كما سأذهب إلى واشنطن فورا".
المصدر: روسيا اليوم
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