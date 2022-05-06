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هل تستخدم روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:32
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، إن موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأضاف زايتسيف بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا، لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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المصدر: سكاي نيوز
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