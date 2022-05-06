غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)

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ذكر موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة أنزلت إلى المياه مؤخرا غواصة نووية جديدة طورتها لسلاح بحريتها.وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries الأميركية مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال غواصة نيو جيرسي إلى المياه، هذه الغواصة تحمل رقم 23 من نوع فرجينيا التي يتم تطويرها لصالح الجيش الأمريكي، وخامس غواصة من فئة Block IV المعدّلة".وأشار المنشور إلى أن العمل على بناء الغواصة المذكورة كان قد بدأ في آذار 2019، وفي مارس الفائت تم نقلها إلى رصيف خاص لاستكمال تطويرها استعدادا لتسليمها للجيش الأمريكي.وتتميز فئة Block IV عن غواصات "فرجينيا" التقليدية بأنها أكثر قدرة على التخفي عن الرادارات، وتحتاج لعمليات صيانة أقل، ويبلغ طول كل غواصة منها 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 10200 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 500 م، وحمل طاقم مكون من 134 شخصا إضافة إلى 14 ضابطا، أما منظومة تسليحها فتضم صواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.