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جونسون يقر بهزيمة "المحافظين" في الانتخابات المحلية

Lebanon 24
06-05-2022 | 09:00
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أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بخسارة حزب المحافظين في الانتخابات المحلية، وقال إن هذه الخسارة "رسالة من الناخبين للتركيز على مسائل أكبر".


وفي أول تعليق علني على نتائج الانتخابات التي خسر فيها المحافظون مجالس أساسية في لندن (ويستمنستر وبارنيت وواندسوورث) خلال زيارة لمدرسة في دائرته الانتخابية في أوكسبريدج وساوث رويسليب، رأى جونسون أن "النتائج الأولية أعطت مجموعة مختلطة من النتائج" لحزبه.
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وردا على سؤال عما إذا كان يتحمل مسؤولية النتائج، قال جونسون: "بالطبع إنها انتخابات منتصف المدة. إنها بالتأكيد مجموعة مختلطة من النتائج"، مضيفا: "لقد أمضينا ليلة صعبة في بعض أجزاء البلاد، ولكن من ناحية أخرى في أجزاء أخرى من البلاد، ما زلنا نرى المحافظين يتقدمون ويحققون مكاسب ملحوظة في الأماكن التي لم تصوت لصالح حزبنا منذ فترة طويلة".
المصدر: روسيا اليوم
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