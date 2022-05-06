بالارقام... إستطلاع يكشف مدى ثقة الروس ببوتين

Advertisement

جاء في دراسة اجتماعية، أجراها صندوق "الرأي العام"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 78٪ من الروس.ووفقا للدراسة، قال 78٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون بالرئيس بوتين، واختار 13٪ الإجابة بأنهم "لا يثقون" برئيس الدولة، ووجد 9٪ صعوبة في الإجابة عن السؤال.ويرى 79٪ من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه. وأعرب 11٪ من الروس عن وجهة نظر معاكسة. وقال 10٪ إنهم وجدوا صعوبة في الإجابة عن السؤال.تم تنفيذ الدراسة في الفترة من 29 نيسان إلى 1 أيار بين 1500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 عاما في أكثر من 104 من المراكز السكنية في 53 منطقة روسية من خلال طريقة المقابلات في مكان الإقامة.