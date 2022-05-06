الكرملين يرفض التعليق عما إذا كان بوتين اعتذر لإسرائيل

Advertisement

أحجم الكرملين، الجمعة، عن تحديد ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن تصريحات لوزير الخارجية الروسي قال فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية.وانتقدت إسرائيل وزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب التصريحات، ووصفتها بأنها أكاذيب "لا تغتفر" تقلل من أهوال المحرقة النازية.وكان بينيت قال، الخميس الماضي، إن بوتين اعتذر، في اتصال هاتفي، وإنه قبل الاعتذار عما ورد في تعليقات وزير خارجيته.