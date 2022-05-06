بوتين: ليكن صوتنا غير مسموع لكن عليكم أن تعرفوه

اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبياتا من قصيدة الشاعر، ألكسندر تفاردوفسكي، أثناء لقائه مع حاكم منطقة رجيف، إيغور رودني، بشأن نصب الجندي السوفيتي في المنطقة.



وقال بوتين: "جميلة كلمات تفاردوفسكي: لم نقاتل هباء من أجل وطننا الأم.. وليكن صوتنا غير مسموع لكن عليكم أن تعرفوه". وهي كلمات الشاعر الروسي من قصيدته التي تحمل عنوان "قتلت بالقرب من رجيف".

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وقد اقترح حاكم المنطقة على الرئيس إنشاء متحف لـ"معركة رجيف" احتفالا بالذكرى الثمانين للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية، بحلول عام 2025. وخلال اجتماعه في الكرملين، ناقش بوتين وحاكم رجيف تطوير قطاعات الزراعة والمجالات الاجتماعية في المنطقة، فضلا عن قضايا إتمام عمليات توصيل الغاز إلى المنطقة.