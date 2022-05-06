لأول مرة.. كشف خطط روسيا بشأن المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا

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أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك، الجمعة، أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ آذار.وقال تورتشاك النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".وهي المرة الأولى التي يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو على البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط.وأضاف تورتشاك "لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي. سنعيش معا، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا".وتورتشاك هو أيضا سكرتير المجلس العام لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وقد أعلن أن مركزا لوجستيا روسيا لـ "المساعدة الإنسانية" سيفتتح قريبا في خيرسون.وأوضح أن المركز الذي سيقيمه الحزب الحاكم سيهتم خصوصا بتأمين مواد غذائية وأدوية للسكان.