الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة "Su-27" أوكرانية واعتراض صاروخي "سميرتش"

أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إسقاط الدفاعات الروسية طائرة أوكرانية "Su-27" واعتراض صاروخي "Smerch" أوكرانيين استهدفا مدينة إيزوم في مقاطعة خاركوف.

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وأضاف: "دمرت دفاعتنا 7 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق بلدات ليبتسي في منطقة خاركوف وسلادكو ودوغوت في جمهورية دونيتسك الشعبية وتريتياكوفكا وفارفاروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وقرب جزيرة زميني".وتابع: "كما تم اعتراض صاروخين من طراز Smerch بالقرب من مدينة إيزوم".وأشار إلى أن "القوات الروسية ضربت حوالي 230 هدفا للقوات الأوكرانية، ودمرت 22 موقعا قياديا و207 تجمعات عسكرية أوكرانية و3 مستودعات للذخيرة".