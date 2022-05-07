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عربي-دولي

وزير الدفاع الياباني: الرد على خطوات روسيا في أوكرانيا مهم لردع الصين

Lebanon 24
07-05-2022 | 00:00
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صرح وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، بأن رد الغرب على خطوات روسيا في أوكرانيا يتسم بأهمية بالغة على صعيد ردع الصين.

وقال الوزير الياباني، في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الصين "تولي اهتماما كبيرا لطبيعة رد المجتمع الدولي" على خطوات روسيا في أوكرانيا.
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واعتبر كيشي أن خطوات الغرب "ستؤثر على حسبات بكين وأعمالها في المنطقة الآسيوية في المستقبل".

وأضاف أنه "إن ترك المجتمع الدولي أعمال روسيا في أوكرانيا دون أي عواقب، فمن شأن ذلك أن يوجه إشارة خاطئة بأنه يمكن التساهل مع مثل هذه الأعمال في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ".

وأكد كيشي أن اليابان ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا في الوضع الحالي.

وتعليقا على تطور القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، قال الوزير الياباني إن التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ تسببت ببدء المناقشات في طوكيو بشأن جدوى تطوير قدرات لضرب المواقع العسكرية للعدو المفترض بواسطة قاذفات ومقاتلات محلية الصنع.

وأضاف أن السلطات اليابانية تعتزم دراسة تلك المسائل، إذ أن الحديث يدور عن حماية المواطنين اليابانيين.

وأكد كيشي أيضا عزم طوكيو على إقامة اتصالات وثيقة مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوك يول لتعزيز التعاون الثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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