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عربي-دولي

بينها ذخائر مدفعية... مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
07-05-2022 | 01:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عن مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.
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وأشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح المسؤول أن المساعدات تشمل 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وأجهزة رادار مضادة للبطاريات، لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات".
المصدر: سكاي نيوز
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