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عربي-دولي

اقتراب كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية.. أين يقع مكان تنفيذها؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 02:00
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قالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن تقديرات أميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من الشهر نفسه.
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أضافت بورتر في إفادة صحفية: "هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كل من كوريا الجنوبية واليابان، يوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أسبوع من تعهد بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية "بأسرع وتيرة ممكنة".

هذا الإطلاق هو الرابع عشر بين اختبارات الصواريخ المعروفة التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية عام 2022، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك-يول، منصبه في العاشر منأيار.

يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إطلاق كوريا الشمالية سلاحاً تكتيكياً موجهاً جديداً في 16 نيسان، بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد.


المصدر: عربي بوست
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