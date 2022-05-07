رداً على تقرير "كارثة مصر 2016".. طيارون يتحدثون عن "خط أحمر"

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رفضت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، الجمعة، ما نشر حول تقرير الخبراء الفرنسيين عن تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 66 شخصًا، ووصفته بأنه "مهاترات".وفي بيان الجمعة، أكد الطيار خالد رفعت رئيس الرابطة غير الحكومية أن "سمعة الطيار المصري خط أحمر ولن نسمح بالمهاترات والمزاعم المغرضة التي تثار من وقت لآخر عالمياً".وأضاف أن "الرابطة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على سمعة طاقم الطائرة والطيار المصري بشكل عام عقب انتهاء لجنة تحقيق الحوادث من إعداد التقرير النهائي".وفي 19 أيار 2016 تحطمت طائرة الرحلة MS804 التي تربط باريس بالقاهرة في البحر المتوسط بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر بعدما اختفت فجأة من على شاشات الرادار بين منتصف الليل والاولى صباحاً.وقضى 66 شخصا كانوا على متن الطائرة، بينهم 40 مصريًا و15 فرنسيًا.وتحدثت القاهرة في أيار 2016 عن اكتشاف آثار متفجرات على رفات الضحايا، ما أثار شكوك الجانب الفرنسي، وخصوصاً أن أي تنظيم لم يتبنّ هجومًا عليها.ورجّحت باريس من جهتها فرضية الحادث التقني، والشهر الماضي خلص خبراء فرنسيون في تقرير لهم للقضاء الفرنسي إلى أن تحطم الطائرة سبّبه نشوب حريق بفعل تسرب أكسجين كان يمكن تجنبه، وطاقم سلوكه "غير احترافي".كذلك، توصل تحقيق الخبراء إلى أن افراد الطاقم كانوا يدخنون بانتظام في قمرة القيادة، لاسيما قبل وقوع الحادث بفترة وجيزة، الأمر الذي نفاه رفعت في بيان الجمعة، مؤكدا أن طاقم الرحلة كانوا "من غير المدخنين".كما أشار إلى أن "صندوق الأكسجين الموجود داخل قمرة القيادة مصمم بتقنية عالية الصنع وهو موجود بمكان آمن"، مشيرا إلى أن "الطيار يستخدمه عند وجود مشاكل وطوارئ بالضغط الجوي فقط".