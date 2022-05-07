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عربي-دولي
رعبٌ وترقب.. طائرات صينية تُحلّق في سماء تايوان
Lebanon 24
07-05-2022
|
05:00
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أعلنت تايوان، الجمعة، عن توغل كبير جديد للطيران الصيني في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، وهو ثاني أكبر تعد في يوم واحد هذا العام وشاركت فيه 18 طائرة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرات كانت 12 مقاتلة من طراز "جيه-11" و"جيه-16" وقاذفتين من طراز "اتش-6".
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وبذلك، يرتفع عدد التوغلات الجوية الصينية منذ بداية العام إلى أكثر من 370، علماً أنه في 23 يناير، دخلت 39 طائرة صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية.
وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات لبثّ تحذيرات ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقب الطائرات الصينية.
وتعيش جزيرة تايوان تحت تهديد غزو من الصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها ستستعيده يومًا وبالقوة إذا لزم الأمر.
وتسجل منذ أيلول 2020 توغلات بأعداد مشابهة في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.
وعلى مدى العام الماضي، أحصت وكالة فرانس برس 969 عملية توغل لطائرات القوات المسلحة الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، أي أكثر من ضعف عدد عمليات التوغل عام 2020 (380).
وتختلف منطقة الدفاع الجوي التايوانية عن مجالها الجوي، فالأولى أوسع بكثير وتتداخل جزئيًا مع منطقة الدفاع الجوي الصينية.
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