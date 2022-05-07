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عربي-دولي
الصين تحذر من التشكيك في سياسة "صفر كوفيد"
Lebanon 24
07-05-2022
|
06:00
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حذر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أي شخص من التشكيك في سياسة البلاد بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والمعروفة باسم "صفر كوفيد"، وسط سخط عام من عمليات الإغلاق الصارمة.
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في اجتماع ترأسه الزعيم شي، الخميس، تعهدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم "بالالتزام الثابت بالسياسة العامة المتمثلة في ديناميكية صفر كوفيد، والمواجهة بحزم ضد أي أقوال وأفعال تشوه أو تشك أو تنكر سياسات بلادنا للوقاية من الوباء".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، أن هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس الصيني بتصريحات علنية حول معركة الصين ضد كوفيد منذ اندلاع الغضب العام بشأن الإغلاق القاسي في شنغهاي.
وقالت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن "إستراتيجيتنا للوقاية والسيطرة تحددها طبيعة الحزب ومهمته، ويمكن لسياساتنا أن تصمد أمام اختبار التاريخ، وإجراءاتنا علمية وفعالة".
وجاء في البيان: "لقد ربحنا معركة الدفاع عن ووهان، وسنكون بالتأكيد قادرين على الانتصار في معركة الدفاع عن شنغهاي".
على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، لجأ العديد من سكان شنغهاي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة والتنفيس عن غضبهم من النقص الحاد في الغذاء وعدم الحصول على الرعاية الطبية غير المتعلقة بالوباء.
واحتج البعض من نوافذهم، حيث قرعوا الأواني والمقالي وصرخوا بإحباط حتى اشتبك آخرون مع الشرطة والعاملين الصحيين في الشوارع - وهو مشهد نادر في بلد يتم فيه قمع المعارضة بشكل روتيني.
بالنسبة للمحللين الذين راقبوا السياسة الصينية منذ فترة طويلة، فإن التحذير الصارم هو علامة على وجود تراجع داخلي ضد سياسة شي الخاصة بمكافحة كوفيد.
وكتب المدير المشارك في مشروع "تشاينا ميديا بروجيكت"، ديفيد باندورسكي: "يجب قراءة هذه اللغة على أنها انتقاد مباشر لقادة غير محددين من الحزب الشيوعي الصيني الذين شككوا في السياسات أو الذين لم ينجحوا بما يكفي في تطبيقها".
وأضاف باندورسكي: "من الصعب ألا تلاحظ أن في حديثه عن "ادعاء الفضيلة" إدانة للقادة في شنغهاي".
كما أثارت التداعيات الاقتصادية الخطيرة مخاوف الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين للشركات، لا سيما بالنظر إلى دور شنغهاي كمركز مالي رائد في البلاد ومركز رئيسي للتصنيع والشحن.
في نيسان، انكمش قطاع الخدمات بالصين، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأكثر من 40 بالمئة من العمالة بثاني أكبر وتيرة على الإطلاق، في حين انكمش قطاع التصنيع أيضا.
ومع انتشار متحور أوميكرون في أجزاء أخرى من الصين، تسارع الحكومات المحلية لفرض عمليات إغلاق سريعة استجابةً لعدد قليل من الحالات.
في بكين، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 500 حالة منذ 20 نيسان، يخشى السكان من إغلاق على غرار شنغهاي مع فرض السلطات قيودًا متزايدة.
لكن البيان الأخير الصادر عن كبار قادة البلاد أوضح أن الحكومة الصينية تضاعف من نهجها في الاعتماد على عمليات الإغلاق السريع والاختبار الشامل والحجر الصحي لسحق المتحور شديد الانتقال في المستقبل المنظور.
وقال وو تشيانغ، المحلل السياسي في بكين، إن السؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع أسوأ تفشي في البلاد منذ ووهان تطور إلى "صراع على الطريق" داخل الحزب.
وأضاف وو: "أولا، إنه صراع حول ما إذا كان ينبغي أن تختار ديناميكية صفر-كوفيد أو نهج أكثر مرونة لمحاربة كوفيد. وثانيًا، إنه أيضًا صراع حول ما إذا كان يجب جعل السيطرة على كوفيد أو أن الأولوية للنمو الاقتصادي".
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