"البنتاغون" يخصص حزمة جديدة من الصواريخ والمسيرات لأوكرانيا

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يعمل البنتاغون على توسيع نطاق تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المتاحة تجاريا إلى أوكرانيا من خلال مشترياته من الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة بالليزر وغيرها من المعدات التي سيتم شحنها قريبا بقيمة 136 مليون دولار.وتعد الأسلحة والمعدات، التي سيتم شراؤها من الشركات الأميركية، مساعدة عسكرية منفصلة عن كميات الأسلحة الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا من مخزونات البنتاغون الحالية، طبقا لصحيفة "واشنطن بوست".وصرح وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والدعم، بيل لابالانت، للصحافيين، الجمعة، أن وزارة الدفاع لديها 300 مليون دولار من التمويل الذي وافق عليه الكونغرس للإنفاق على المعدات العسكرية المتاحة تجاريًا.وقال لابالانت إن البنتاغون يتفاوض مع مقاولي الدفاع لاستبدال آلاف صواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدروع التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا من مخزوناتها.وتشمل هذه المساعدات صواريخ 70 ملم بقيمة 22.6 مليون دولار - تُعرف باسم نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم - يمكن إطلاقها من طائرات الهليكوبتر، و17.8 مليون دولار في طائرات بدون طيار إضافية من طراز "سويتش بليد".وقال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ستشتري أيضا طائرات استطلاع بدون طيار من طراز "بوما" مقابل 19.7 مليون دولار، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه في البداية الشهر الماضي.وقال لابالانت: "نحن على اتصال بالشركات المصنعة كل يوم مع تطور متطلباتنا، وستواصل (إدارة بايدن) استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة العدوان الروسي".والجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل مدفعيات ورادارات، محذرا من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، حيث وجه دعوة للكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.وتبلغ قيمة المساعدات الجديدة 150 مليون دولار، وحث بايدن الكونغرس على تسريع إقرار حزمة 33 مليار دولار، وفق بيان للبيت الأبيض.ويدرس الكونغرس طلب الرئيس بايدن للحصول على 33 مليار دولار من الدعم التكميلي لأوكرانيا، بما في ذلك 20 مليار دولار للمساعدة الأمنية - وهي حزمة قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إنها ستحافظ على الأرجح على دعم الولايات المتحدة لكييف للأشهر الخمسة المقبلة.وقال لابالانت إن المسؤولين تلقوا أكثر من 300 رد من شركات الأسلحة بعد إصدار طلب الشهر الماضي للحصول على معلومات حول الأسلحة المتاحة تجاريًا والتي قد تكون مفيدة لأوكرانيا.