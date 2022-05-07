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عربي-دولي
ترامب يتحدث عن بايدن وبوتين.. ماذا قال؟
Lebanon 24
07-05-2022
|
08:30
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الإدارة الأميركية الحالية لا تملك أي فكرة عن كيفية التعامل بشكل صحيح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ترامب، في حديث أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا يوم أمس الجمعة: "إنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع فلاديمير بوتين. وهم فقط يقولون الأشياء الخطأ في الوقت الخطأ".
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ويرى ترامب أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، "لا تعرف شيئا عن علم النفس" ولا تعرف كيف يجب نشر الاستقرار في الوضع الحالي.
وشدد ترامب، على أن عدم كفاءة السلطات الأميركية الحالية في الوضع مع أوكرانيا، يمكن أن تؤدي إلى ملايين الضحايا في أوكرانيا.
وقال: "يمكن أن يموت الملايين من الناس، بسبب عدم وجود لدينا أي فكرة على الإطلاق عما نفعله". وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الوقت الحاضر "هو الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة" بسبب "القوة المذهلة للأسلحة".
وأشار ترامب إلى أنه لا ينبغي لبايدن وإدارته التباهي بما يفعلونه من أجل كييف، بل يجب عليهم بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق سلام.
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