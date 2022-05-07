Advertisement

عربي-دولي

ترامب يتحدث عن بايدن وبوتين.. ماذا قال؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-949741-637875204112828161.jpg
Doc-P-949741-637875204112828161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الإدارة الأميركية الحالية لا تملك أي فكرة عن كيفية التعامل بشكل صحيح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، في حديث أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا يوم أمس الجمعة: "إنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع فلاديمير بوتين. وهم فقط يقولون الأشياء الخطأ في الوقت الخطأ".
Advertisement

ويرى ترامب أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، "لا تعرف شيئا عن علم النفس" ولا تعرف كيف يجب نشر الاستقرار في الوضع الحالي.

وشدد ترامب، على أن عدم كفاءة السلطات الأميركية الحالية في الوضع مع أوكرانيا، يمكن أن تؤدي إلى ملايين الضحايا في أوكرانيا.

وقال: "يمكن أن يموت الملايين من الناس، بسبب عدم وجود لدينا أي فكرة على الإطلاق عما نفعله". وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الوقت الحاضر "هو الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة" بسبب "القوة المذهلة للأسلحة".

وأشار ترامب إلى أنه لا ينبغي لبايدن وإدارته التباهي بما يفعلونه من أجل كييف، بل يجب عليهم بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق سلام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-05-07
08:00 | 2022-05-07
07:30 | 2022-05-07
07:00 | 2022-05-07
06:30 | 2022-05-07
06:00 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website