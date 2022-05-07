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واشنطن: نعارض بشدة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

Lebanon 24
07-05-2022 | 09:30
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دانت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، التقارير التي أفادت بأن إسرائيل ستقدم خططا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بآلاف الوحدات السكنية.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، خلال إفادة عبر الهاتف: "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن كانت واضحة منذ البداية حيث نعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين".
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واضافت أن "برنامج إسرائيل لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين".

يأتي ذلك بعد أن أفادت هيئة حكومية إسرائيلية أمس بأنه من المتوقع أن توافق الإدارة المدنية على بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بحلول الأسبوع المقبل.
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