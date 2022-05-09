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عربي-دولي

الدفاع الروسية: كييف قطعت بث القنوات الروسية والمولدوفية في أوديسا

Lebanon 24
09-05-2022 | 00:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية في مدينة أوديسا حظرت بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية، وتجبر المواطنين على إزالة أجهزة استقبال البث الفضائي.
 
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "إدارة منطقة أوديسا ولحرمان المواطنين من الوصول إلى الرأي الآخر حول العملية العسكرية الروسية، حظرت عمل الشركات التي تنقل بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية".
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وأضاف: "أجبروا المواطنين على تفكيك معدات التقاط بث الأقمار الصناعية".

وأشار ميزينتسيف إلى أن "مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن مواطني أوكرانيا حول الوضع الكارثي الحالي في بلادهم".
المصدر: روسيا اليوم
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