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عربي-دولي
بعد عثوره على أكثر من 200 عبوة ناسفة.. زيلينسكي يكرم الكلب باترون مع فريق إزالة الألغام
Lebanon 24
09-05-2022
|
01:00
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كرم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عناصر فريق إزالة الألغام، ومن بين هؤلاء الرجال ضيف مختلف: كلب يدعى "باترون".
قدم زيلينسكي إلى كلب الشم الشهير باترون وصاحبه ميدالية تقديرا لخدمتهم المتفانية منذ الغزو الروسي على البلاد يوم 24 شباط الماضي.
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ويساعد الكلب "باترون" الذي تعني باللغة الأوكرانية "الذخيرة"، الفريق على اكتشاف الألغام والمتفجرات الروسية بمدينة تشيرنيهيف شمال شرق البلاد.
قال زيلينسكي إن الكلب باترون عثر على أكثر من 200 عبوة ناسفة، مشيرا إلى أنه محبوب من الأطفال، ويساعدهم على فهم قواعد السلامة بالمناطق التي تنتشر فيها تهديدات الألغام.
وأضاف: "أود اليوم تكريم هؤلاء الأبطال الأوكرانيين الذين يقومون بالفعل بتطهير أرضنا من الألغام. ومع أبطالنا، خبير صغير رائع يساعد ليس فقط في إبطال مفعول المتفجرات، ولكن أيضا لتعليم أطفالنا قواعد السلامة اللازمة".
ومنح زيلينسكي الجائزة في مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وسرعان ما أصبح باترون رمزًا للكلاب للوطنية الأوكرانية.
كما تم تكريم ميخايلو إلييف, صاحب الكلب، وهو رائد في خدمة الحماية المدنية.
المصدر: الحرة
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