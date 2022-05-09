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عربي-دولي

بينهم نساء.. اختطاف 8 مواطنين أتراك في هايتي

Lebanon 24
09-05-2022 | 02:30
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اختطف مسلحون مجهولون، يشتبه في كونهم قطاع طرق، 8 مواطنين أتراك، كانوا على متن حافلة، عبروا بها جمهورية الدومينيكان، إلى منطقة كروا دي بوكيه، غربي هايتي.

وذكر موقع "هايتي 24" أن 8 أتراك كانوا يسافرون على حافلة، من جمهورية الدومينيكان إلى هايتي، تم اختطافهم عصر أمس الأحد، على الطريق الوطني الثامن، في دائرة كروا- دي- بوكيه، في الإدارة الغربية بالبلاد، لافتا إلى أن الحكومة على علم بعملية الاختطاف.
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وبين الموقع أن من بين الأتراك الذين تم اختطافهم، سيدات، مشيرا إلى أن عملية الاختطاف جرت بواسطة مسلحين مجهولين، في منطقة تسيطر عليها عصابة تحمل اسم "400 ماووزو".

وأشار الموقع إلى أنه منذ اسبوعين شهدت المنطقة أعمال عنف خطيرة بسبب مواجهات بين العصابات المسلحة للسيطرة على المنطقة، وخلفت هذه المواجهات عشرات القتلى والعديد من المصابين بالإضافة إلى الآلاف من النازحين.

ومن جانبه، رجح موقع "ريزو نودويز" المحلي أن الأتراك الذين تم اختطافهم يعملون كـ "مبشرين دينيين"، موضحا أن من بين الذين تم اختطافهم سائق الحافلة الذي يحمل جنسية جمهورية الدومينيكان.

وكان دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان قد اختطف في هذه المنطقة نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وتشهد هايتي أعمال عنف واسعة خلال السنوات الأخيرة. وفي يوليو الماضي، اغتيل رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في هجوم لمسلحين الذين أردوه قتيلا بـ 12 رصاصة في جسده، دون أن يصاب حراسه بأذى.

وأعلنت سلطات هايتي أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.
المصدر: روسيا اليوم
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