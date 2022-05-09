هذا ما خططه بوتين لروسيا في "يوم النصر"؟

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من المتوقع أن يكون اليوم، الاثنين، يومًا محوريًا بالنسبة لأوكرانيا. يُعد التاسع من أيار، المعروف ب"يوم النصر" في روسيا، عطلة وطنية لإحياء ذكرى هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وعادة ما يتميّز باستعراض عسكري مُفصَّل في الميدان الأحمر بموسكو وبحضور كبار مسؤولي الكرملين. وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "أعرب مسؤولون غربيون عن مخاوفهم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستغل المناسبة لإعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا، التي غزتها روسيا في أواخر شهر شباط. يقول الخبراء إنه بعد أكثر من شهرين من الهجمات التي تم إحباطها، لم يتبق أمام بوتين سوى خيارات محدودة، فإما التعبئة الشاملة أو إعلان النصر في منطقة دونباس الشرقية، أو ما بينهما. وإليكم بعض هذه الخيارات".إعلان الحربوبحسب الشبكة، "نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الأسبوع الفائت أن يكون إعلان الحرب وشيكًا، وأصر على أن الغزو سيبقى على شكل "عملية عسكرية خاصة". قد يبدو الاختلاف صورياً، خاصة وأن روسيا حشدت القوات الجوية والبرية والبحرية عبر مناطق شاسعة من أوكرانيا. لكن إعلان الحرب سيسمح لبوتين باستدعاء المزيد من جنود الاحتياط ويأمر بالتعبئة الجماعية للذكور في سن القتال، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع لأشهر، إن لم يكن سنوات. قال فيليب واسيليفسكي، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن تصنيف أوكرانيا منطقة حرب من شأنه أن يحول الصراع إلى "صراع وجودي لنظامه". في حين أنه سيسمح لموسكو بتخفيف القوات التي تقاتل في شرق أوكرانيا وتجديد خطوط الإمداد، فمن المرجح أن تمتد مخاطر الحرب الشاملة لبوتين إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة. قالت ناتاليا بوجايوفا، زميلة أبحاث روسية في معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، "إن التعبئة الكاملة مكلفة للغاية من الناحية السياسية وتضع بوتين بالفعل في المنطقة التي تشكل نوعاً من المخاطر على استقرار نظامه".أضافت: "لمجرد أن الروس ربما يدعمون الحرب وبشكل خطابي متزايد، فهذا لا يعني أنهم يريدون القتال والموت فيها. على الرغم من المطبات السياسية، يتعين على بوتين أيضًا أن يأخذ في الحسبان رغبات كبار ضباطه العسكريين، الذين ورد أن بعضهم يشعر بالفزع مما يفترض أن يكون توغلًا صاعقًا تجاه كييف بات راكدًا في صراع طاحن على شريط من ساحل البحر الأسود".وقالت روز جوتيمولر، نائبة الأمين العام السابقة لحلف الناتو، "يشعر الجيش الروسي المحترف بالغضب حيال الطريقة التي انتهى بها هذا الصراع بالنسبة لهم ويريدون إظهار قدرتهم على الانتصار هنا".إعلان النصروتابعت الشبكة، "على مدى أسابيع، انتشرت تقارير تفيد بأن بوتين قد يستخدم التاسع من أيار كمنصة لإعلان النصر في شرق أوكرانيا. إذا تمكنت القوات الروسية من كسر المقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية، فقد يحاول تحويل تأمين جسر بري بين البر الرئيسي وشبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا في عام 2014) إلى انتصار - وإن كان أقل مما كان يأمل في الأصل. قال كورت فولكر، الممثل السابق للسفير الأميركي في مفاوضات أوكرانيا وزميل في مركز تحليل السياسة الأوروبية، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية، "بالنسبة لبوتين، يتعلق الأمر بمحاولة إضفاء مظهر الشعور بالرضا على ما كان عملية عسكرية رهيبة إلى حد ما".أضاف: "لقد حاول السيطرة على أوكرانيا وإسقاط الحكومة واحتلال البلاد. بدلاً من ذلك، مني بخسائر فادحة، وفقدان معدات، وتدهور للجيش، واستحسان دولي وعقوبات". كما فعل في 2014، قد يسعى بوتين إلى إجراء استفتاءات على الاستقلال في المناطق التي استولت عليها القوات الروسية. بمجرد أن تصوت منطقة ما للتوحد مع روسيا - وهو أمر مفروغ منه تحت إشراف بوتين - يمكن بعد ذلك استخدام هذه المناطق كنقطة انطلاق لشن هجمات مستقبلية. من غير المرجح أن تقبل أوكرانيا أي اتفاق سلام يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها. وقال واسيليفسكي، الذي كان يعلم جيدًا أن القوات الأوكرانية ستواصل القتال لاستعادة الأرض، يمكن أن يستخدم بوتين أيضًا إعلان السلام كوسيلة لقلب ديناميكية ساحة المعركة لصالح روسيا".تعبئة جزئيةوبحسب الشبكة، "وباستثناء الحرب الشاملة أو المصالحة، قد يستدعي بوتين المزيد من الجنود للمساعدة في العمليات في دونباس، مع التركيز على الأفراد الذين خدموا بالفعل في النزاعات الأخيرة أو من المناطق المتاخمة لأوكرانيا. من المحتمل أن يكون هذا أكثر قبولًا لكل من الكرملين والجمهور الروسي. كما أنه سيوفر لموسكو بعض الوقت لتجديد قدرتها على أرض المعركة. وقال فولكر إن بوتين ربما تعلم من الانسحاب من كييف، حيث أضاع الجيش الروسي فرصة إعادة التنظيم قبل المضي قدمًا في هجوم دونباس.وقال: "إنهم بحاجة إلى توصيل خط الإمداد. إنهم بحاجة إلى دمج القوات. إنهم بحاجة للتأكد من أن المعدات تعمل. لم يتسن لهم القيام بكل ذلك لأنهم مدفوعون بالموعد النهائي في التاسع من أيار".إعادة صياغة الصراعوبحسب الشبكة، "برر كبار المسؤولين الروس الغزو على أنه وسيلة "لتشويه سمعة" أوكرانيا في محاولة لإضفاء صبغة من شجاعة الحرب العالمية الثانية على الصراع. وبتضخيمها من قبل وسائل الإعلام الروسية المطواعة، يبدو أن الحجة تحظى بقبول شعبي واسع النطاق. وقال أوليكسا دراتشيويتش، خبير في الإعلام الروسي وأستاذ مساعد للتاريخ في جامعة ويسترن في كندا، إنه لاحظ زيادة في الحديث عن دعم الناتو لمن يسمون بالنازيين في أوكرانيا في الفترة التي سبقت 9 أيار.وتابع قائلاً: "لكنهم يحاولون أيضًا تطوير الادعاء محليًا بأن روسيا هي حصن مناهض للغرب ويستخدمون ذلك لتوحيد الناس حول الحرب في أوكرانيا". وقالت بوغايوفا إن بوتين قد يستغل يوم الاثنين كفرصة لتوسيع الأهداف الأيديولوجية لتدخل روسيا في أوكرانيا في محاولة لتعزيز الدعم للصراع ولنفسه. وأضافت: "سيحتاج أن يشرح للروس لماذا يحتاجون في الواقع للذهاب للقتال والموت في حرب يُزعم أن روسيا انتصرت فيها. هذا يتطلب شيئًا أكبر من رواية نزع النازية. لذلك قد يحاول إعادة صياغة الرواية القائلة: الغرب ضد روسيا". حتى ولو مر يوم الإثنين دون وقوع حوادث كبيرة، يبدو أن الصراع في أوكرانيا على وشك أن يستمر، حيث يدعم حلفاء الناتو الدفاعات الأوكرانية ضد هجوم سيحدد بالتأكيد فترة حكم بوتين. قال واسيليفسكي: "قد يكون لديه مجرد عرض وإلقاء خطاب، لأن هناك مخاطرة كبيرة في إعلان الحرب"."