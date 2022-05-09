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عربي-دولي

بوتين يكشف في "يوم النصر": الغرب كان يستعد لغزو أراضينا

Lebanon 24
09-05-2022 | 04:38
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاحتفال بعيد النصر اليوم اليوم الاثنين، ان الغرب كان يستعد لغزو الأراضي الروسية وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" كان يثير تهديدات على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "كانت ضرورية وفي الوقت الملائم وكانت القرار الصحيح الوحيد".

 

وقال بوتين، في خطابه خلال العرض العسكري بعيد النصر، حيث خيمت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على المشهد "أنتم تحاربون من أجل مواطنينا في دونباس ومن أجل أمن روسيا"، مضيفا "واجبنا هو حماية ذكرى من حاربوا النازية حتى لا يتكرر ذلك".

 

وتحدث بوتين خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

 

وتابع الرئيس الروسي قائلا "مواجهتنا اليوم هي مواجهة مع النازيين الجدد الذين راهنت عليهم الولايات المتحدة.. أنتم تقاتلون من أجل الوطن ومستقبله حتى لا ينتصر النازيون الجدد"، مبينا أن الولايات المتحدة منعت قدماء محاربيها من المشاركة في احتفالات روسيا بعيد النصر.

 

وقال بوتين، في خطابه الذي كان يترقبه الروس داخليا والعالم الخارجي، الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا وكانت لديه خطط أخرى، وأضاف موضحا "أن الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا".

 

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "موت كل جندي وضابط مؤلم لنا.. ستبذل الدولة قصارى جهدها لرعاية عائلاتهم".

 

واختتم حديثه بصيحة قوية للجنود المحتشدين "من أجل روسيا، من أجل النصر".

 

وشارك أكثر من 11 ألف عسكري في العرض الضخم في وسط موسكو، وعرض أحدث أسلحته ومنتجاته الحربية، بما فيها أسلحة من المنظومة الباليستية "آرس آرس 24" ونظام اسكندر قصير المدى، بالإضافة إلى 77 طائرة ومروحية من الجيل الخامس شاركت في العرض الجوي.

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المصدر: سكاي نيوز
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