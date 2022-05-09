تقييم بريطاني جديد عن حرب أوكرانيا.. هذا ما كشفه

قال تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، للتطورات في أوكرانيا، اليوم الإثنين، إن الغزو الروسي لأوكرانيا كشف أوجه قصور في قدرتها على توجيه ضربات دقيقة على نطاق واسع.

وأضاف التقييم، الذي نشرته الوزارة على تويتر، أن روسيا روجت في بداية الغزو لقدرتها على "هجمات جراحية"، ومن ثم جعل الدمار محدوداً، وأن المدن الأوكرانية ستكون في مأمن عن القصف.

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وتابع: "مع استمرار الصراع، استنزفت مخزونات الذخيرة الروسية الدقيقة إلى حد كبير، ما جعلهم يضطرون لاستخدام الذخيرة المتاحة القديمة الأقل قدرة ودقة والتي يمكن اعتراضها بسهولة أكبر، ومن المرجح أن تكافح روسيا لاستبدال الأسلحة الدقيقة التي استهلكتها بالفعل".

واعتبر التقييم أن "الغزو الروسي لأوكرانيا كشف أوجه قصور في قدرتها على توجيه ضربات دقيقة على نطاق واسع".