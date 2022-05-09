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وزير دفاع بريطانيا: روسيا خصم استراتيجي للمملكة

Lebanon 24
09-05-2022 | 09:30
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن روسيا تعد خصما استراتيجيا لبلاده على المستوى الدفاعي.

وأكد والاس اليوم الاثنين خلال خطاب له من لندن على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" موحد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، تجاه مسألة العقوبات على روسيا رغم ما وصفه بمحاولة بعض الدول توفير مخرج لها.
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وعن العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا، قال والاس: "العقوبات مهمة، والمساعدات العسكرية مهمة، ومن الصعوبة ألا يتأثر الروس بهذه العقوبات".

وأضاف: "أعتقد أن الناتو موحد للغاية، والاتحاد الأوروبي موحد للغاية فيما يخص العقوبات"، مبينا أن "بعض الدول تحاول توفير مخارج لروسيا، أعتقد أن إيطاليا تقوم بذلك وبعض الدول، لكن في النهاية هذه الدول ستتوصل لنتيجة واحدة، وهي ما توصلنا إليه".
 
 
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