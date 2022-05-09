الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل عن زيارة الرئيس الأسد إلى طهران

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كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران، أمس الأحد.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قائلا: "التقى الرئيس الأسد بالرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، في جلستين..كما التقى وزيرا خارجية البلدين"، لافتا إلى أنه "كان هناك لقاء ثلاثي بحضور وزير الطرق لمتابعة الملفات الاقتصادية والتعاون بين البلدين".وأضاف خطيب زادة: "رسالة زيارة الأسد إلى طهران هي دخول سوريا إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، وكان من الطبيعي أن تكون طهران ضمن وجهات زيارات الطرف السوري في هذا السياق، وذلك لتجميع نتائج الاتفاقات بين البلدين".يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد وصل أمس الأحد إلى طهران في زيارة غير معلنة والتقى بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وهذه الزيارة الثانية للرئيس الأسد إلى طهران منذ عام 2011 ودخول سوريا في حرب مع مجموعات إرهابية.