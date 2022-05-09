الخارجية الألمانية: لا نعرف متى يمكن أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إنها لا تعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور.ونقلت وكالة "DPA" عن بيربوك في مدينة فرانكفور على أودر قولها: "تعد أوكرانيا جزءا من البيت الأوروبي. لا نعرف متى يمكن اتخاذ هذه الخطوة وكيف يمكن اتخاذها، لأن أوكرانيا الآن في حرب مروعة".وأضافت: "يجب ألا نقدم وعودا فارغة".وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 8 نيسان الماضي، إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استبيانا، سيسمح استكماله للمفوضية الأوروبية بتقديم توصية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء مناقشة بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 18 نيسان الماضي، سلم زيلينسكي الاستبيان المكتمل إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف. وتعد توصية المفوضية الأوروبية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن القبول في المجتمع هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام.