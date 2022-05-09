البنتاغون: ضباط روس يرفضون إطاعة الأوامر في أوكرانيا

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أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن الروس لم يحققوا الكثير من التقدم في الأيام الأخيرة في دونباس، ويواجهون مقاومة شديدة من الأوكرانيين.وقال المسؤول: "لدينا مؤشرات على أن ضباطا روس برتب مختلفة يرفضون إطاعة الأوامر العسكرية".وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل القصف المدفعي جنوب إزيوم والتقدم باتجاه ليمان. وأشار إلى أن ماريوبول لا تزال تتعرض للقصف وكذلك أوديسا.وذكر أن الروس نفذوا في الساعات 24 الأخيرة بنحو ٣٠٠ طلعة جوية، مؤكدا أن الأوكرانيين يحاولون دفع الروس باتجاه الشرق من خاركيف.ولفت المسؤول إلى أن الروس لا يزالون يقاتلون بين خيرسون وميكولاييف، وبالتالي هم غير قادرين على القيام بعملية برية على أوديسا، مشيرا إلى أن السفن الروسية في البحر الأسود بعيدة عن السواحل وبالتالي لا نرجح فرضية إنزال بحري وشيك على أوديسا.وأكد أنه تجرى عمليات كر وفر في عدة قرى وبلدات صغيرة في دونباس.وأوضح أن الروس لا يزالون يريدون السيطرة على خاركيف نظرا لموقعها على مشارف دونباس، مؤكدا أن السيطرة عليها يمكن أن تفتح خطا للإمدادات وصولا إلى ماريوبول.وقال إن أكثر من ٨٥ مدفع هاوتزر، من الـ90 المخصصة لأوكرانيا، باتت بأيدي القوات الأوكرانية، مضيفا أن ١٣ شحنة مساعدات عسكرية من سبع دول وصلت إلى المنطقة في الساعات 24 الأخيرة.وأشار المسؤول إلى أن نحو 310 جنود أوكرانيين أنهوا تدريبهم على أنظمة رادار وعلى مدافع هاوتزر وغيرها.