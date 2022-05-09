ماكرون يقترح صياغة تكتل للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن عقودا قد تمر قبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، واقترح صياغة تكتل جديد للدول غير الأعضاء في الاتحاد المتمسكة بالقيم الأوروبية.

وفي خطبة بيوم أوروبا في ستراسبورغ، فرنسا، قال إيمانويل ماكرون "كلنا نعلم جيدا أن عملية السماح لأوكرانيا بالانضمام قد تستغرق عدة سنوات، في الحقيقة وربما عقود".

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