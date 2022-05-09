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عربي-دولي

ماكرون يقترح صياغة تكتل للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
09-05-2022 | 14:30
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أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن عقودا قد تمر قبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، واقترح صياغة تكتل جديد للدول غير الأعضاء في الاتحاد المتمسكة بالقيم الأوروبية.
وفي خطبة بيوم أوروبا في ستراسبورغ، فرنسا، قال إيمانويل ماكرون "كلنا نعلم جيدا أن عملية السماح لأوكرانيا بالانضمام قد تستغرق عدة سنوات، في الحقيقة وربما عقود".
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وتحدث ماكرون أمام المفوضية الأوروبية وقال إنها تسعى لتقديم أول رأي في حزيران بشأن طلب أوكرانيا بالإنضمام.
واتحدت الكتلة المكونة من 27 دولة لدعم مقاومة أوكرانيا للعملية العسكرية الروسية، وتبنت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ بدء الحرب في 24 شباط، لكن القادة منقسمون حول مدى سرعة موافقة بروكسل على قبول أوكرانيا كعضو، ومدى سرعة قطع الكتلة علاقات الطاقة مع موسكو.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إنها ناقشت يوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني "دعم الاتحاد الأوروبي ومسار أوكرانيا الأوروبي".
وبالنسبة للوقت الحالي، لدى أوكرانيا فقط "اتفاق تعاون" مع الاتحاد الأوروبي هدفه فتح أسواق البلاد وتقريبها من أوروبا، ويتضمن اتفاقية تجارة حرة موسعة يهدف للمساعدة في تحديث الاقتصاد الأوكراني.
وتدعم دول شرق أوروبا بحرارة تسريع عضوية أوكرانيا، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أكدوا أن العملية قد تستغرق سنوات بسبب الإصلاحات العالقة التي لا تزال تحتاج للتطبيق قبل أن تفي الدولة بمعايير الاتحاد الأوروبي.
المصدر: روسيا اليوم
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