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بوتين يصدر مرسوما بتقليد 18 عسكريا أوسمة الدولة

Lebanon 24
09-05-2022 | 15:00
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أعلن مكتب الحرس الوطني الروسي صدور مرسوم عن الرئيس فلاديمير بوتين بتقليد 18 من أفراد الحرس الوطني بأوسمة البطولة، ومنح الجوائز التقديرية لـ124 عسكريا آخرين على بسالتهم في أوكرانيا.
وجاء في البيان: "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي منح 18 من رجال الحرس الوطني الأوسمة والجوائز الحكومية على شجاعتهم في أداء مهامهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
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كما تم بموجب المرسوم تكريم 124 عسكريا ومنحهم الجوائز التقديرية.
المصدر: روسيا اليوم
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