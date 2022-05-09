Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تحبط مجددا محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة زمييني

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-950580-637877257255882345.jpg
Doc-P-950580-637877257255882345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف وبأوامر من فلاديمير زيلينسكي وتعليمات المستشارين الأميركيين والبريطانيين، تحاول منذ أيام استعادة جزيرة زمييني الاستراتيجية في البحر الأسود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت إنزال قواتها على الجزيرة، لكنها تكبدت خسائر فادحة، وفشلت في مساعيها حيث أحبطت القوات الروسية في الجزيرة هذه الخطط.
Advertisement
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: "على مدى اليومين الماضيين، قام نظام كييف بعدة محاولات يائسة لتنفيذ إنزال جوي وبحري على جزيرة زمييني، المهمة لضمان السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وأضاف أن القوات الروسية في الجزيرة أسقطت ثلاث طائرات سو-24 وطائرة سو-27 وثلاث طائرات مروحية مي-8 محملة بالجنود، ومروحية مي-24 هجومية.
كما أشار كوناشينكوف إلى أنه "في غضون يومين، تم إسقاط 29 طائرة أوكرانية مسيرة، بما فيها ثمان هجومية من طراز Bayraktar-TB2، منها أربع أسقطت بعد ظهر اليوم".
ودمرت القوات الروسية في الـ8 من أيار مركز اتصالات في مطار تشيرفونوغلينسكي العسكري، وطرادا أوكرانيا في مياه أوديسا.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
01:51 | 2022-05-11
01:38 | 2022-05-11
01:18 | 2022-05-11
01:00 | 2022-05-11
00:30 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website