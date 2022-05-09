القوات الروسية تحبط مجددا محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة زمييني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف وبأوامر من فلاديمير زيلينسكي وتعليمات المستشارين الأميركيين والبريطانيين، تحاول منذ أيام استعادة جزيرة زمييني الاستراتيجية في البحر الأسود.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت إنزال قواتها على الجزيرة، لكنها تكبدت خسائر فادحة، وفشلت في مساعيها حيث أحبطت القوات الروسية في الجزيرة هذه الخطط.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: "على مدى اليومين الماضيين، قام نظام كييف بعدة محاولات يائسة لتنفيذ إنزال جوي وبحري على جزيرة زمييني، المهمة لضمان السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".وأضاف أن القوات الروسية في الجزيرة أسقطت ثلاث طائرات سو-24 وطائرة سو-27 وثلاث طائرات مروحية مي-8 محملة بالجنود، ومروحية مي-24 هجومية.كما أشار كوناشينكوف إلى أنه "في غضون يومين، تم إسقاط 29 طائرة أوكرانية مسيرة، بما فيها ثمان هجومية من طراز Bayraktar-TB2، منها أربع أسقطت بعد ظهر اليوم".ودمرت القوات الروسية في الـ8 من أيار مركز اتصالات في مطار تشيرفونوغلينسكي العسكري، وطرادا أوكرانيا في مياه أوديسا.