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تونس.. وزارة الصحة تقرر تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون"

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:51
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قررت وزارة الصحة التونسية يوم الاثنين تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بموجب توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحد من استخدام هذا اللقاح.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن المركز الوطني لليقظة الدوائية لم يتلق أي إشعار بشأن تسجيل آثار جانبية حادة لهذا اللقاح خاصة في ما يتعلق بتجلط الدم.
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وأشارت إلى أن لقاح "فايزر" هو أكثر أنواع اللقاحات استعمالا في تونس وأن اللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تواصل متابعة كل مستجدات التطعيم على المستويين الوطني والعالمي.

وكان وزير الصحة علي المرابط قد أفاد بأن تونس قررت التخلي عن استعمال تلقيح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا، وأنها بصدد حصر الكميات المتوفرة لدى وزارة الصحة لإتلافها لاحقا، وذلك في إطار المتابعة الدوائية والالتزام بالمحافظة على صحة المواطن وسلامته.

واستند قرار الوزارة إلى التوصية الصادرة الخميس الماضي عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحد من استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" لتسببه في مضاعفات مقلقة من بينها تخثر الدم.

كما أثبتت نتائج دراسة حديثة أن هذا اللقاح أدى إلى حدوث حالات تخثر دم لدى بعض الأشخاص في عدة دول، وفق ما أفاد به عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوس، كاشفا أن السلط الصحية في تونس ستتجنب بعد صدور هذه التوصية استعمال لقاح "جونسون اند جونسون" وذلك من باب الاحتياط.
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