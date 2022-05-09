بايدن يوقع قراراً لتعجيل توريد السلاح إلى أوكرانيا

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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم قراراً بتعجيل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، وتيسير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.وقالت أنجيلا بيريز، مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عبر "تويتر": "تم توقيع قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا 2022"، مرفقة منشورها بصورة لبايدن وهو يوقع الوثيقة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.يذكر أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في منتصف كانون الثاني الماضي من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جون كورنين (من تكساس)، تهدف إلى "منح الرئيس الأميركي سلطات أوسع لإبرام اتفاقات مع حكومة أوكرانيا بشأن تقديم المعدات العسكرية والممتلكات للاستخدام الموقت لحماية السكان المدنيين في أوكرانيا من الغزو الروسي ولأهداف أخرى"، على ما ذكرت" روسيا اليوم".