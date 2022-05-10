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عربي-دولي

بايدن مستاء... تسريب معلومات سرية حول حرب أوكرانيا!

Lebanon 24
10-05-2022 | 02:00
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قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين إن الرئيس جو بايدن مستاء بسبب تسريبات لوسائل إعلام إخبارية تنسب فيها المخابرات الأميركية الفضل فيما يبدو إلى نفسها في مساعدة أوكرانيا في استهداف سفينة روسية وجنرالات روس بأوكرانيا.
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كذلك فقد قالت إن "الرئيس كان مستاء من التسريبات. رأيه أنها تنطوي على مبالغة لدورنا، وبيان غير دقيق، وأيضاً، تقليل من دور الأوكرانيين وقيادتهم، ولم يشعر بأنها كانت بناءة". 

تزامن ذلك مع توقيع بايدن، على قانون يمنحه صلاحيات جديدة لتسريع عملية تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية بشكل كبير.


ووقّع بايدن على قانون الإعارة والتأجير بالبيت الأبيض، في وقت تواصل فيه قوات كييف مواجهة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي دخلت شهرها الثالث.

كما قال بايدن في كلمة أمام الصحفيين، بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدعم الأوكرانيين في "نضالهم للدفاع عن أرضهم وديمقراطيتهم ضد حرب بوتين الوحشية".

يذكر أن الإدارة الأميركية أرسلت مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022،  وطلبت 33 مليار دولار إضافية من الكونغرس؛ لمساعدة البلاد عسكرياً واقتصادياً.

كذلك أقر بايدن بأن تكاليف مساعدة كييف ضد موسكو "ليست رخيصة"، مستدركاً أن عدم القيام بشيء سيكون أكثر تكلفة.

المصدر: عربي بوست
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