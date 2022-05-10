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عربي-دولي

"اعتراف هام"...طوكيو تقر باستحالة التخلي عن النفط الروسي

Lebanon 24
10-05-2022 | 03:00
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي.
 
وقال هاغيودا: "لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة".

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو.
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المصدر: روسيا اليوم
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