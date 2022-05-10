Advertisement

عربي-دولي

محاولة أخيرة لإحياء الاتفاق.. مفاوض أوروبي في طهران اليوم

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-950694-637877698815407334.jpg
Doc-P-950694-637877698815407334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن يصل مفاوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا "إنريكي مورا إلى طهران اليوم بهدف تحريك المفاوضات النووية والمتوقفة منذ 11 اذار.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مورا سيلتقي كبير المفاوضين في ايران مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري". وأشار زاده إلى أن زيارة مورا تساهم في تقدم المفاوضات بالاتجاه الصحيح إلا أنها لا تعني أنها تحمل رسالة جديدة لأن الرسائل المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة تتم عبر الاتحاد الأوروبي، بحسب المتحدث الإيراني.
Advertisement

من جانب آخر، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الإدارة الأميركية على اتصال وثيق مع "إنريكي مورا" وتدعم جهوده. وقال إنه من الممكن إنجاز هذه المفاوضات بسرعة إذا كانت لدى الإيرانيين الإرادة للمضي قدماً بحسن نيّة.
 
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" كشفت قبل أيان أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإنهاء حالة الجمود السائدة منذ توقف مفاوضات فيينا.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله: "نسعى للتوصل إلى حل وسط لإنهاء الأزمة" التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن الاتفاق التي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق المبرم في 2015 ورفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص طهران أنشطتها النووية بشدة.

ونسبت الصحيفة إلى بوريل قوله إن إيران "مترددة للغاية". ووصف بوريل المسعى الدبلوماسي الأوروبي بأنه "المحاولة الأخيرة". وشدد بوريل على أنه لا يمكن الاستمرار في المفاوضات النووية إلى الأبد، "لأن في هذه الأثناء تواصل إيران تطوير برنامجها النووي".

 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
01:51 | 2022-05-11
01:38 | 2022-05-11
01:18 | 2022-05-11
01:00 | 2022-05-11
00:30 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website