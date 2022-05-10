امر أميري بقبول استقالة رئيس الوزراء الكويتي والوزراء

افادت "رويترز" ان" أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور".



وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من نيسان الماضي.

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