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امر أميري بقبول استقالة رئيس الوزراء الكويتي والوزراء

Lebanon 24
10-05-2022 | 06:30
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افادت "رويترز" ان" أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور".

وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من نيسان الماضي.
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