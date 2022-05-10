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عربي-دولي

سياسي أوكراني: خصوم زيلينسكي سيحاولون تغيير السلطة في البلاد

Lebanon 24
10-05-2022 | 07:30
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قال عضو برلمان أوكرانيا إيليا كيفا، الذي حرم من صفته النيابية قبل فترة، إن معارضي رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي سيحاولون تغيير السلطة في أوكرانيا.

وذكر كيفا، أن خصوم زيلينسكي، سيتهمونه بالتسبب بالهزيمة في ماريوبول.
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وأضاف: "بعد تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول وتطويق بقاياها، والهزيمة الفعلية للقوات الأوكرانية، وكذلك سقوط الآلاف من الضحايا الجدد في منطقة لوغانسك، سيحاول معارضو زيلينسكي الإطاحة به وإبعاده عن السلطة، وتحميله مسؤولية مقتل الآلاف من الجنود الأوكرانيين الذين تركوا يواجهون الموت لوحدهم".

وأضاف كيفا، أن مكتب زيلينسكي يتفهم خطورة الانقلاب العسكري ويستعد بالفعل لأعمال انتقامية ضد أولئك الذين يهددون السلطات الأوكرانية.
المصدر: روسيا اليوم
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