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عربي-دولي

أكثر من ألف جندي عالقون في "مصنع الموت"

Lebanon 24
10-05-2022 | 09:00
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، الثلاثاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني، من بينهم مئات الجرحى، لا يزالون عالقين داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية، الواقعة تحت السيطرة الروسية.
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وقالت المسؤولة لـ"فرانس برس": "أكثر من ألف جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع، والمئات منهم مصابون بجروح".

وتابعت فيريشتشوك: "هناك أشخاص يعانون إصابات بالغة ويلزمهم إجلاء طارئ. الوضع يتدهور يوميا".
المصدر: سكاي نيوز
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