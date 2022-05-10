الجيش الأوكراني يصدر تحذيرا من استهداف روسيا لمواقع كيماوية

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حذر الجيش الأوكراني في تقرير أصدره، الثلاثاء، من استهداف روسيا قطاع الصناعات الكيماوية في البلاد، في وقت عثرت فيه السلطات على عشرات الجثث وسط أنقاض بناية دمرتها روسيا.ولم تفسر هيئة الأركان العامة الأوكرانية التقرير الذي أصدرته، لكنه يأتي بعد استهداف روسيا لمستودعات نفط ومواقع صناعية أخرى خلال الحرب.وقال الجيش الأوكراني، "لا نستبعد احتمال حدوث أعمال تخريب في مواقع الصناعات الكيماوية بأوكرانيا، مع استمرار اتهام وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية".