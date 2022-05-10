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أردوغان: عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا يقترب من 100 ألف شخص

Lebanon 24
10-05-2022 | 10:00
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب إلى الناس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا بسبب الوضع في أوكرانيا اقترب من 100 ألف شخص.
 
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المصدر: سبوتنيك
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