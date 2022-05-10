أردوغان: عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا يقترب من 100 ألف شخص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب إلى الناس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا بسبب الوضع في أوكرانيا اقترب من 100 ألف شخص.

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