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مصرع 16 شخصا وإصابة 18 في حرائق في سيبيريا والأورال

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:30
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قال القائم بأعمال وزير حالات الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان، إن الحرائق في سيبيريا وجبال الأورال أسفرت حتى الآن، عن مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين.

وأضاف تشوبريان، خلال اجتماع عبر الإنترنت حول مكافحة الحرائق في 10 أيار: "أصيب 34 شخصا خلال الحرائق المذكورة، وتوفي منهم 16 شخصا، بينهم طفل واحد، وتم نقل 16 إلى المستشفى، بينهم 6 من رجال الإطفاء".
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وتابع تشوبريان، أن السلطات تبذل كل الجهود لمساعدة المتضررين في هذه الحرائق، وتتم مساعدتهم في استعادة المستندات والوثائق المفقودة وتحديد حجم الأضرار المادية لتلقي التعويض.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، دمرت الحرائق ما يقرب من 1.3 ألف مبنى، بما في ذلك حوالي 730 مبنى سكنيا.

وأشارت وزارة حالات الطوارئ، إلى أنه حدث بشكل إجمالي حوالي أربعة آلاف حريق غابات في روسيا منذ بداية العام.
المصدر: روسيا اليوم
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